Genetica e gusto, se ne parla alla sezione di Terni della FIDAPA BPW

Lunedì 28 gennaio 2019 alle ore 18.00, al Mamma Lina Link di Terni, la presidente della sezione di Terni della FIDAPA BPW presenterà alle socie e a tutto il pubblico l’interessante conferenza della dottoressa Elisabetta Manfroi dal titolo I nostri geni e il gusto: la genetica può influenzare le nostre scelte alimentari?.

Come mai spesso mangiamo alcuni cibi anche se sappiamo che non sono proprio i più adatti per noi? Ciò potrebbe essere causato dalla presenza di alcune varianti genetiche che influenzano il modo in cui il nostro cervello si comporta.

La dottoressa Manfroi, biologa, dirigente del dipartimento Neuroscienze dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni parlerà del collegamento tra geni, preferenze alimentari e cibo.

