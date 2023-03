Gb Software di Montone cerca giovani informatici “Non riusciamo a reperire personale”

Proprio qui, giorni fa, si è tenuto un incontro tra lo stesso Bagiacchi, Christian e Marcello Simonelli, titolari dell’agenzia formativa Zefiro, e gli studenti delle classi quinte a indirizzo informatico degli istituti ‘Cassata-Gattapone’ di Gubbio e ‘Leonardo Da Vinci’ di Umbertide. Motivo dell’incontro proprio quello illustrato da Bagiacchi: la difficoltà di trovare tecnici, problema comune a tutte le imprese del settore Ict (Tecnologie dell’informazione e comunicazione). Da qui, tramite l’agenzia Zefiro, l’idea di proporre agli studenti che stanno per terminare le superiori, ma non solo, corsi professionalizzanti gratuiti, da svolgersi proprio all’interno della GB Software.

“Il nostro scopo è recepire le esigenze delle imprese e aiutarle a reperire persone che si vogliano spendere con passione, in questo caso, nel settore dell’informatica – ha spiegato Marcello Simonelli – In sostanza aiutiamo le imprese nel recruiting di personale e nella formazione tecnica dei giovani candidati, così da renderli pronti all’inserimento in azienda”. Zefiro realizza quindi percorsi formativi mirati, della durata di circa 3-4 mesi, a cui seguirà uno stage in azienda di ulteriori 3 mesi, con il rilascio dei relativi attestati di certificazione. Il tutto completamente gratuito grazie ai finanziamenti del programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori) della Regione Umbria, finanziato con i fondi del Pnrr.

Chi vorrà aderire al progetto sarà seguito personalmente da tecnici specializzati della GB Software e dai formatori qualificati dell’agenzia Zefiro, all’interno della sede dell’azienda nella zona industriale di Montone. Al termine del corso non si è vincolati alla GB Software ma quest’ultima è in prima fila nella ricerca di programmatori, progettisti software, web designer & content creator, sistemisti informatici, tecnici marketing e delle vendite. “Oltre il 90% dei nostri collaboratori – ha specificato Bagiacchi – sono assunti con contratti a tempo indeterminato. Applichiamo contratti nazionali di categoria con ampie possibilità di crescita e carriera all’interno dell’azienda”. Per informazioni è possibile contattare Zefiro ai numeri 075.8042416 e 328.6562717 e all’email info@zefiro.org.