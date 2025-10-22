Gaucci - Tedesco, quel "ritorno al futuro" che entusiasma i tifosi del Grifo - Tuttoggi.info

Giovanni Tedesco in panchina, Riccardo Gaucci alla guida tecnica. Insieme ad altri personaggi che hanno fatto grande la storia del Perugia, come Walter Novellino.

E’ il ritorno al futuro che sta riportando entusiasmo tra i tifosi del Perugia, che si ritrova in fondo alla classifica, unica squadra a non aver ancora centrato una vittoria in campionato.

Giovanni Tedesco, indimenticato capitano del Perugia di Gaucci, ad UmbriaTv aveva già dato la propria disponibilità ad aiutare il Grifo. Una scelta d’amore che il direttore generale Borras (attualmente plenipotenziario del presidente Faroni dopo la rottura con il ds Meluso, con i cui legali si sta definendo la rescissione del contratto) ha subito sondato. Convinto che per tirare fuori il Perugia dalle sabbie mobili non serva soltanto una svolta tecnica, ma soprattutto emotiva.

Caratteristiche che entrambe incarna anche Riccardo Gaucci, oggi presidente dell’Assisi che sta scalando il calcio dilettantistico.

Una accoppiata, quella Riccardo Gaucci – Giovanni Tedesco, che aveva funzionato a Malta, facendo le fortune del Floriana. Insieme ad un’altra figura che unisce esperienza, capacità tecnica e l’imprescindibile amore per il Grifo, Walter Novellino.

La carriere di Giovanni Tedesco in panchina

L’ex capitano del Perugia (con il quale ha disputato 154 partite, segnando 24 reti) si è seduto per la prima volta in panchina da allenatore a Palermo, nel 2011, per guidare gli Allievi.

Dopo una sfortunata esperienza al Foligno, nel 2014 raggiunge Riccardo Gaucci a Malta, dove allena il Floriana. Poi il Birkirkara, sempre sull’isola. Quindi una breve esperienza a Palermo, prima del ritorno a Malta, dove è attualmente sotto contratto con lo Gzrira Utd, con passaggi nei campionati di Emirati Arabi Uniti e Qatar.