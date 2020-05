“Garanzia Italia”, webinar dello studio Spacchetti con la presidente Tesei

Dopo il consenso ottenuto nell’incontro on line del 9 aprile sul tema del rapporto tra privacy e l’impiego di nuove tecnologie nell’intento di debellare il Covid-19 dibattendo ed anticipando, con esperti e giuristi del settore, le questioni ora sul tavolo con l’approvazione dell’app Immuni, lo Studio Legale Spacchetti propone un nuovo appuntamento webinar per il 7 maggio, con inizio alle ore 17,00 sulla piattaforma Zoom, che si preannuncia altrettanto interessante e di sicuro impatto per gli argomenti che saranno oggetto di approfondimento, anche critico e propositivo al tempo stesso.

“Garanzia italia”

Il titolo: “Garanzia Italia: opportunità, operatività, criticità“, cioè la disamina delle regole, presupposti e requisiti richiesti dalle misure di sostegno finanziario messo in campo dal Governo per assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite da COVID-19 e che trova nel recente decreto legge n.23 dell’8 aprile la fonte principale.

Incontro con le imprese

Lo Studio Legale Spacchetti con Sace Simest incontreranno le imprese e i professionisti per approfondire in concreto l’accesso al credito per PMI, aziende Mid Cap, lavoratori autonomi e liberi professionisti, grazie agli interventi di Stefano Bellucci e Mario Bruni, rispettivamente responsabile PMI e responsabile della Divisione Mid Cap di Sace Simest SPA, istituzioni del Gruppo CDP che, aderendo all’iniziativa dello studio umbro ha dimostrato sensibilità, premura e vicinanza al tessuto imprenditoriale di questa regione, composto da aziende operose ed eccellenze, le quali meritano attenzione e risorse.

Gli ospiti

Coordinati dall’avv. Paolo Spacchetti e dall’avv.Federica Fioretti, responsabile del Desk Bancario ed Impresa dello Studio, il webinar prevede anche l’intervento della presidente della Regione, Donatella Tesei edell’assessore allo Sviluppo Economico, Michele Fioroni, occasione anche per poter conoscere le misure economiche del piano regionale denominato “Re-Start”, attivo dall’11 maggio, destinato ad integrarsi con le altre risorse di rango nazionale e riservato anche ad altri specifici comparti come l’agricoltura e il turismo, assets economici per i quali l’Umbria, non solo è conosciuta ed apprezzata, ma sono anche quelli che impiegano un gran numero di addetti e sviluppano significativi fatturati e ricavi.

Ci sarà anche il mondo bancario

Per rendere l’incontro maggiormente concreto e dialettico, lo Studio Legale Spacchetti ha previsto l’intervento anche del mondo bancario, rappresentato da Cristian Fumagalli, responsabile Macro Area Territoriale Lazio Toscana e Umbria di Ubi Banca, l’istituto che ha predisposto il piano “Rilancio Italia“ destinato a famiglie, imprese e terzo settore con una stanziamento di ben 10 miliardi, i cui termini di accesso saranno ben illustrati dall’ospite, mentre Carmelo Campagna, presidente Gepafin, braccio operativo e di garanzia delle misure economiche regionali, il compito di far conoscere i dettagli operativi .

Gli imprenditori

A rappresentare il comparto dell’imprenditoria Giovanni Bartoloni, addiSITEM SPA, Massimo Piacenti, presidente di All Food S.p.A., Paolo Bazzica, presidente di Promas Srl – Bazzica S.r.l., mentre per quello del turismo e della ristorazione Matteo Fortunati, presidente Assoturismo Umbria e Franco Masilla, Hotel Quattro Torri e Il Vizio Ristorante. L’attenzione e l’interesse per l’iniziativa sono già alti sia perché gli argomenti dibattuti si riferiscono alle risorse e agli aiuti economici su cui gli imprenditori possono contare a livello nazionale e regionale, sia perché appare l’occasione ideale e tempestiva di poter interloquire su tali delicate e complesse tematiche con esperti e professionisti del settore.