"Garantire il voto ai fuorisede è un atto di giustizia sociale. La democrazia non si nega, si costruisce dal basso" - Tuttoggi.info

I prossimi referendum chiameranno le cittadine e i cittadini a pronunciarsi su temi cruciali: dai diritti sociali alla dignità del lavoro, dall’ambiente alla cittadinanza inclusiva. Purtroppo nel nostro paese è presente un problema di esercizio dei diritti democratici non certo di secondaria importanza: 5 milioni di persone non possono esercitare il loro diritto di voto nel luogo in cui vivono per motivi di studio, lavoro o cura. È una questione di giustizia generazionale: come possiamo parlare di partecipazione se chiediamo a uno studente di spendere centinaia di euro per un treno o a un precario di perdere giorni di lavoro solo per esercitare un diritto? Le prossime consultazioni su ambiente, diritti civili e lavoro riguardano proprio chi oggi è costretto a scegliere tra l’esercizio di un diritto e la sopravvivenza economica.





Per questo motivo Sinistra Italiana anche nella provincia di Perugia, si impegna a garantire agli studenti e alle studentesse fuorisede la possibilità di votare ai referendum anche senza doversi impegnare in faticose trasferte.

Non accettiamo che a queste ragazze e ragazzi venga impedito di influenzare decisioni che riguardano anche il loro domani. Vogliamo che la provincia di Perugia diventi un modello di mobilitazione civica, dimostrando che un’altra politica è possibile: radicata, inclusiva e capace di ascoltare le esigenze anche e soprattutto dei meno tutelati.





A sostegno di questa mobilitazione nazionale di Alleanza Verdi Sinistra si annuncia l’attivazione del portale votofuorisede.it, uno strumento innovativo che consentirà ai fuorisede di registrarsi per diventare rappresentanti di lista, permettendo così a migliaia di persone l’utilizzo degli strumenti di partecipazione popolare, questione che sentiamo fortemente come imperativo etico e morale.





La piattaforma votofuorisede.it non è solo uno strumento informatico, ma un ponte tra chi crede ancora nella democrazia partecipata. Invitiamo tutte e tutti a diffonderla, a condividerla, a farne uno spazio di battaglia comune. Perché i diritti non si mendicano: si conquistano.









Sinistra Italiana – Federazione di Perugia

Per il Segretario ROBERTO PILERI

Ufficio Stampa e Comunicazione