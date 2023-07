Gara cinofilia Libera Caccia contro lo stop ai ripopolamenti

Cinofilia, a Spoleto iscritti 94 cani: i risultati | Loretoni: iniziativa per favorire il territorio dopo l'incomprensibile stop per gli Atc

In una giornata con diverse gare cinofile in Umbria, sono stati 94 i cani iscritti alla gara organizzata dalla Libera Caccia a Spoleto, a scopo ripopolamento specie starna. Un appuntamento al quale hanno partecipato, a vario titolo, oltre cento appassionati cacciatori e cinofili.

Un risultati importante, ottenuto grazie al gruppo di lavoro costituito da Maurizio ed Edo Cesaretti, Claudio Ceccaroni, Benito Maddaleni, Mirco Mariani, Ettore Gioacchini, Marcello e Giancarlo Laureti, Luciano Neri.

Le gare si sono svolte come da programma, grazie alla professionalità dei partecipanti e dei giudici cinofili: Giuliano Scarabottini, Marcello Casini, Fiorella Ricci e Pierluigi Cimini. Le starne rilasciate sono state fornite da Franco Galardini.

Soddisfatto il presidente regionale della Libera Caccia, Lando Loretoni, che ha spiegato l’importanza di queste iniziative non solo per gli appassionati cinofili, ma per tutti i cacciatori del territorio: “La Libera Caccia promuove queste iniziative perché gli Atc non possono effettuare i ripopolamenti tardo estivi. Una scelta ingiusta e incomprensibile, che penalizza i nostri territori”.

Questi i risultati delle gare, nelle due categorie:

GARISTI

1° Luciano Ponti (con setter Asia)

2° Marcello Fortini (con setter Vamos)

3° Novello Bocci (con setter Biondo)

4° Alberto Santoni (con setter Higy)

5° Claudio Bellini (con pointer Betty)

CACCIATORI

1° Claudio Proietti (con setter Tanja)

2° Michele Ceccaroni (con setter Nek)

3° Leonello Montioni (con stter Nina)

4° Morosi M (con setter Nebbia)

5° Giorgio Peliscio (con setter Athos)

6° Mariani M (con setter Aso)

7°Elvezio Proietti (con setter Est)

8° Berrettoni O (con setter Asia)