Galleria Forca di Cerro, sempre aperta per l'Immacolata e da Natale alla Befana - Tuttoggi

dalle 6:30 di giovedì 8 dicembre alle 22:00 di lunedì 12 dicembre e

alle 22:00 di lunedì e dalle 6:30 di sabato 24 dicembre alle 22:00 di lunedì 9 gennaio 2023.

Dalla sera di lunedì 9 gennaio 2023 i lavori riprenderanno con il consueto orario notturno dalle 22:00 alle 6:30 del giorno successivo fino al completamento”.

La chiusura notturna della galleria che porta in Valnerina, programmata tutte le sere a partire dalle 22:00 e le 6:30 del mattino seguente, è dovuta ai lavori di ammodernamento degli impianti tecnologici del passante sotterraneo, avviati sulla strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre” da Anas.

Questo orario in vigore dallo scorso 3 ottobre non aveva mancato di sollevare polemiche per le ricadute negative sulle attività di ristorazione e di ricezione turistica del territorio, così come per i disagi di abitanti e lavoratori che si trovano a rientrare “fuori orario”.