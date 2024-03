GalAci Sport 2024, tutti i premiati a Spello | FOTO

L'Aci sceglie Spello per il secondo anno consecutivo per la premiazione di tutti i vincitori dei titoli sportivi 2023.

Un anno di risultati e di crescita e un nuovo anno di progetti. Il motorsport umbro si è ritrovato a Spello per festeggiare il 2023 e lanciare obiettivi e traguardi per il 2024, con una stagione che sta iniziando nel migliore dei modi. Così, a premiare i vincitori dei titoli regionali e i protagonisti della stagione sono stati il presidente di Automobile club Perugia, Ruggero Campi, e il fiduciario regionale per Aci Sport, Federico Giulivi. La location è stata quella che è ormai diventata tradizionale per il GalAci Sport, la Sala dell’Editto del Palazzo Comunale di Spello. A fare gli onori di casa il sindaco Moreno Landrini. “Il 2023 è stato un anno fuori da ogni aspettativa – ha detto il presidente di Aci Perugia, Ruggero Campi – con risultati ottimi grazie al nostro impianto, l’Autodromo dell’Umbria, gestito con grande professionalità e la meraviglia e la sorpresa dei giovani che si sono riavvicinati al motorpsport. Giovani che si sono messi in auto e cimentati nei nostri campionati”.

Le prospettive

Di “stagione ricca di successi per i piloti della nostra regione” ha parlato Federico Giulivi, fiduciario regionale Aci Sport aggiungendo: “I nostri numeri, in controtendenza con quelli di tutta Italia, crescono sia su piloti che figure professionali. Siamo una piccola regione ma con competenze che portano a casa i risultati. Siamo orgogliosi di aver riportato un rally in Umbria, oltre alle tradizionali gare di velocità in circuito e in salita. E per il 2024 avremo tre gare di kart che ci daranno una grande soddisfazione e ci proiettano verso il futuro perché sono frequentate anche da bambini e giovani”.

Quanto ai premiati, per i vincitori dei titoli del Campionato regionale 2023: per le velocità in circuito AM: Francesco Fasolino, Martina Rossetti, Enrico Pascucci. Velocità in Salita AM: Riccardo Trippini, Kristian Fiorucci, Riccardo Pascolini; Velocità in Salita AS: Enrico Pascucci; Velocità in Circuito AS: Tommaso Bussani, Enrico Pascucci, Stefano Materassi; Coppa Dame Velocità in Circuito: Martina Rossetti, Coppa Dame Velocità in Salita: Deborah Broccolini; Under 25 Velocità in Circuito: Francesco Fasolino; Under 25 Velocità in Salita Kristian Fiorucci; Scuderie: Pascucci Racing Team Asd. Vincitori titoli Aci 2022 e 2023: Kristian Fiorucci, Tonino Camilli, Alvaro Bertinelli; Damiano Manni, Ernesto Galli. Riconoscimenti speciali: Autodromo dell’Umbria – AMUB Magione Spa, Fabrizio Fondacci, Elena Pauselli, SGS Eventi Asd, Kartodromo Arcobaleno, PRS Group Srl, Paolo Galli, Chiara Galli, CAAL Racing, CDP, Kevin Battistoni, Lorenzo Mariani, Alessandro Fiorucci, Fabio Vergari, Alessandro Brufola Casotto, Asd Commissari dell’Umbria, Asd Ufficiali di Gara AC Terni, UG Orvieto Asd, Gianluca De Masi, Daniele Filippetti, Mauro Palazzi, Italo Rossetti, Marcello Rossetti, Ceca (Comitato eugubino corse automobilistiche), La Castellana.

Il futuro del motorsport

Per il futuro del motorsport, consegnati riconoscimenti ai giovani diventati ‘ambasciatori della sicurezza stradale’ nel percorso con l’Autodromo e l’Aci. A loro infatti è stato consegnato un invito speciale a svolgere il corso per Commissari di gara. Tra gli interventi, Debora Broccolini ha ricordato l’appuntamento del 7 aprile con lo ‘Sport therapy day’ all’Autodromo, durante il quale i piloti si mettono a disposizione per fare giri in pista a pazienti oncologici. Manifestazione accolta e sostenuta da Amub coerentemente con la nuova veste giuridica della società benefit, primo autodromo al mondo ad aver assunto questa forma. Plauso all’organizzazione del Rally di Foligno che è diventato, per il primo anno, tappa del Campionato italiano di terra. Plauso anche alle tante professionalità che lavorano con l’obiettivo di far fruire a tutti il miglior spettacolo possibile, come i nuovi delegati di allestimento dei percorsi. Momento di commozione e cordoglio per la scomparsa di Italo Rossetti, ricordato insieme al fratello Marcello, entrambi grandissimi appassionati di motorsport e punti di riferimento per l’Autodromo dell’Umbria e non solo. Diversi riconoscimenti anche all’Autodromo, consegnati al vicepresidente Francesco Ascani e all’amministratore delegato Roberto Papini: “Ce la stiamo mettendo tutta – ha detto Papini – per far sì che la struttura sia sempre di più accogliente per tutte le categorie e tutte le situazioni”.