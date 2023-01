Il Gal Valle Umbra e Sibillini a caccia dei fondi dell'Europa

Ufficializzata la candidatura a soggetto attuatore per la prossima programmazione europea

Il Gal Valle Umbra e Sibillini si candida come soggetto attuatore per la programmazione europea 2023 – 2027. La struttura infatti, che riunisce 23 comuni, è soggetto attuatore delle Politiche Leader da oltre 20 anni e ha l’ambizione di essere soggetto idoneo al prosieguo di questa attività. Per questo ha ufficializzato la propria partecipazione al bando di selezione che la Regione Umbria ha indetto nel mese di dicembre 2022, con scadenza il 28 febbraio 2023. “Insieme…per un territorio vitale, sostenibile e competitivo‘ è lo slogan che accompagnerà in questo percorso il Gal Valle Umbra e Sibillini, già soggetto attuatore delle politiche di sviluppo locale da oltre 20 anni

La candidatura

Ad illustrare i dettagli del percorso che porteranno la struttura alla candidatura, per quanto riguarda le azioni che verranno fatte in questo mese, sono stati il presidente Pietro Bellini e il neodirettore David Fongoli. “Il nuovo percorso – ha detto Bellini – prevede la selezione di partnenariati pubblico – privati. I Gal dovranno raccogliere esigenze di sviluppo e trasformarle nella nuova strategia di sviluppo locale che caratterizzerà il territorio regionale. Da parte nostra, abbiamo l’ambizione di essere un soggetto idoneo e faremo tutto quello che è di nostra competenza per partecipare al bando di selezione”.