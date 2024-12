Gal alta Umbria: in chiusura la programmazione 2014-2022 - Tuttoggi.info

“È stata una programmazione complessa e, nonostante i due di rallentamento delle attività dovute al coronavirus, siamo riusciti a raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo posti”. Esprime soddisfazione il Presidente del GAL Alta Umbra Mirco Rinaldi commentando i dati relativi alla programmazione 2014-2022.

L’avanzamento della spesa ad un anno dal termine per la chiusura delle rendicontazioni e superiore all’85% della dotazione finanziaria del Piano di Azione Locale, un dato impressionante ben oltre gli obiettivi fissati dalla Regione Umbria.Quarantacinque progetti pubblici e centocinquanta imprese dei settori agricoltura, artigianato e commercio finanziate per un totale di circa 9 milioni di euro e oltre 2 milioni di progetti di comunicazione ed iniziative di promozione delle manifestazioni locali; in estrema sintesi sono questi i numeri della programmazione del GAL Alta Umbria.

Molto soddisfatti anche le rappresentanze pubbliche e delle associazioni di categoria che fanno parte del Consiglio di Amministrazione del GAL che evidenziano l’importanza di avere selezionato e finanziato progetti efficaci e di non avere mai lasciato “scoperte” le graduatorie riuscendo a finanziare tutte le domande presentate.Il primo quadrimestre del 2025 sarà caratterizzato dalla chiusura degli ultimi due progetti della vecchia programmazione che prevedono una serie di iniziative finalizzate alla valorizzazione dei prodotti agroalimentari del territorio (progetto Locale è meglio) e alla promozione dell’Alta Umbria. Ma i prossimi mesi saranno importanti soprattutto per l’avvio della nuova programmazione. “Stiamo già effettuando alcuni incontri sul territorio – afferma Rinaldi – e nei prossimi mesi faremo il punto della situazione insieme ai Sindaci e alle Associazioni di Categoria dei settori economici per sviluppare progettualità e bandi utili alla crescita sostenibile ed equilibrata del territorio. Le risorse finanziarie disponibili non sono elevatissime e pertanto diventa fondamentale integrare tutti gli strumenti finanziari per sviluppare progetti efficaci che vadano in contro alle reali esigenze del territorio”. I primi bandi verranno pubblicati nel primo semestre del 2025 e saranno rivolti alle amministrazioni locali prevedendo il sostegno alla valorizzazione degli spazi pubblici e alla promozione dei territori. Inoltre saranno pubblicati i primi bandi rivolti alle imprese con particolare attenzione al progetto START UP NOW che prevede il sostegno a nuove imprese giovanili in settori innovativi.Tutti i bandi saranno preceduti da una azione di animazione e di accompagnamento per consentire e facilitare la partecipazione dei soggetti interessati.