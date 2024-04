Furto di identità, Wallife e Admiral Pay siglano accordo per proteggere gli account digitali - Tuttoggi.info

Attivando il servizio Wallife® Digital Care, gli utenti saranno coperti da una polizza assicurativa che copre fino a 10.000 euro

Wallife, Insurtech italiana focalizzata nella protezione e assicurazione delle persone contro i rischi derivanti dalle nuove tecnologie, e Admiral Pay, istituto di pagamento autorizzato da Banca d’Italia del Gruppo NOVOMATIC Italia, annunciano una partnership strategica per la distribuzione del prodotto Wallife® Digital Care.

L’accordo consentirà ai clienti dei punti vendita e agli utenti dell’E-Wallet di Admiral Pay di usufruire di Wallife® Digital Care, il prodotto che protegge gli account digitali e le transazioni online e offre un rimborso diretto in caso di furto di identità e frodi online.

Wallife® Digital Care è una soluzione dedicata a tutte le persone che utilizzano il proprio smartphone per navigare in rete e per effettuare transazioni di pagamento o acquisti online. La novità del prodotto, unico sul mercato, è quella di offrire una protezione completa dell’identità digitale grazie a una serie di servizi che proteggono l’utilizzo dei servizi digitali online e includere una copertura assicurativa in caso di perdite economiche.

Sono tre le componenti di Wallife® Digital Care: un’App per smartphone, scaricabile su Google Play e Apple Store, un’Area Riservata con contenuti educativi e una copertura assicurativa.

L’App Wallife include un potente antivirus e antimalware, rileva possibili tentativi di phishing e avvisa l’utente attraverso i servizi Data Breach Checker e Dark Web Monitoring in caso di presenza dei propri dati personali nel dark web, tra cui indirizzi e-mail, documenti di identità e numeri delle carte di credito.

Nella propria Area Riservata, accessibile dal sito digitalcare.wallife.com, l’utente troverà guide educative e video informativi sui rischi online per una maggiore consapevolezza ad un utilizzo più sicuro del web.

Attivando il servizio Wallife® Digital Care, gli utenti saranno coperti da una polizza assicurativa che copre fino a 10.000 euro in caso di utilizzo fraudolento dei conti correnti, carte di credito e strumenti di pagamento, oltre a poter usufruire di una copertura in caso di danni diretti conseguenti al furto di identità, cyberbullismo, cyberstalking e attivi lesivi della propria reputazione online.

Wallife® Digital Care sarà acquistabile presso tutti i punti vendita convenzionati con Admiral Pay, e all’interno dell’E-Wallet Admiral Pay, il portafoglio digitale che consente di gestire le vincite ed effettuare i pagamenti, le ricariche, depositare e prelevare denaro.

“La partnership con Admiral Pay rappresenta un’opportunità di crescita significativa per Wallife e rientra nella nostra strategia di sviluppo dei canali distributivi B2C. Il nostro obiettivo è proteggere ogni individuo dalle minacce online attraverso soluzioni innovative, contribuendo ad aumentare la sicurezza dei pagamenti online e a diffondere una maggiore consapevolezza dei rischi” ha commentato Maria Enrica Angelone, CEO di Wallife.

“Siamo molto soddisfatti di poter distribuire i servizi Wallife tramite la rete esercenti Admiral Pay e di renderli anche disponibili agli utilizzatori del nostro E-Wallet concretizzando la mission del nostro istituto di pagamento: garantire sicurezza, legalità e affidabilità. I nostri clienti, oggi, possono scegliere, attraverso Wallife di rendere ancora più sicuro il proprio dispositivo associando all’alta potenzialità tecnologica del nostro portafoglio digitale, un’ulteriore garanzia da frodi o minacce impattanti transazioni e pagamenti”, il commento di Raffaele Gnazzi, CEO di Admiral Pay.

Wallife – fondata nel 2021 da Fabio Sbianchi e guidata dalla CEO Maria Enrica Angelone – è una start-up innovativa che opera nel settore Insurtech. Wallife sviluppa e distribuisce soluzioni assicurative, che integrano una componente tecnologica di mitigazione dei rischi, con l’obiettivo di proteggere gli individui dai rischi derivanti dalle nuove tecnologie e dalle innovazioni. L’offerta di soluzioni assicurative è distribuita attraverso canali digitali, distributori assicurativi, partnership strategiche, piattaforme welfare.

ADMIRAL Pay è l’Istituto di Pagamento del Gruppo NOVOMATIC Italia che ha come obiettivo quello di erogare servizi di pagamento innovativi in maniera facile, veloce e sicura. Oltre a fornire soluzioni di pagamento BtoB (Business to Business) tarate sulle esigenze dei clienti, grazie ad una rete di esercenti convenzionati e a partnership online e terrestri con Grandi Reti, ADMIRAL Pay raggiunge il consumatore finale con un E-wallet completamente digitale attraverso cui eroga un’ampia gamma di prodotti quali ricariche telefoniche, prodotti a PIN, pagamento di bollettini, MAV/RAV, bollo auto, PagoPA servizi conto gioco e tanto altro.