Furto e truffa ad anziana, denunciate 2 cubane e un peruviano - Tuttoggi.info

I Carabinieri di Spoleto hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica una 24enne e una 33enne, entrambe di nazionalità cubana, e un 32enne peruviano, poiché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di furto ed indebito utilizzo di carta di credito.

Truffa ad anziana

L’indagine è scaturita da un furto subìto da una 81enne spoletina nei primi giorni del mese di ottobre quando, terminati alcuni acquisti, era intenta a risalire sulla propria autovettura per tornare a casa. Proprio in quegli attimi, mentre una delle due ragazze la distraeva con un banale pretesto, i complici si sono introdotti in auto per rubarle la borsa che aveva poggiato sul sedile del passeggero. Solo dopo essere tornata a casa l’anziana donna si è accorta che, oltre ad essere stata derubata, i malfattori avevano utilizzato fraudolentemente una sua carta bancomat per diverse operazioni bancarie, tra cui prelievi presso ATM di zona e l’acquisto di uno smartphone in un noto negozio di elettronica.

Truffatori individuati dai Carabinieri

I militari, dopo aver raccolto la denuncia, avviavano una serrata attività investigativa volta all’individuazione degli autori, condotta non solo attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza ma anche tramite lo studio dei movimenti finanziari indebitamente effettuati. La svolta delle indagini però è avvenuta quando alcuni attenti cittadini hanno segnalato al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 la presenza di tre persone sospette in un’area attigua proprio a quella ove era stato perpetrato il furto.