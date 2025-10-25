 Furto e truffa ad anziana, denunciate 2 cubane e un peruviano - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Furto e truffa ad anziana, denunciate 2 cubane e un peruviano

Redazione

Furto e truffa ad anziana, denunciate 2 cubane e un peruviano

Furto e truffa ai danni di un'anziana di 81 anni. I Carabinieri rintracciano e denunciano i tre truffatori
Sab, 25/10/2025 - 15:34

Condividi su:

I Carabinieri di Spoleto hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica una 24enne e una 33enne, entrambe di nazionalità cubana, e un 32enne peruviano, poiché ritenuti responsabili, in concorso tra loro, dei reati di furto ed indebito utilizzo di carta di credito.

Truffa ad anziana

L’indagine è scaturita da un furto subìto da una 81enne spoletina nei primi giorni del mese di ottobre quando, terminati alcuni acquisti, era intenta a risalire sulla propria autovettura per tornare a casa. Proprio in quegli attimi, mentre una delle due ragazze la distraeva con un banale pretesto, i complici si sono introdotti in auto per rubarle la borsa che aveva poggiato sul sedile del passeggero. Solo dopo essere tornata a casa l’anziana donna si è accorta che, oltre ad essere stata derubata, i malfattori avevano utilizzato fraudolentemente una sua carta bancomat per diverse operazioni bancarie, tra cui prelievi presso ATM di zona e l’acquisto di uno smartphone in un noto negozio di elettronica.

Truffatori individuati dai Carabinieri

I militari, dopo aver raccolto la denuncia, avviavano una serrata attività investigativa volta all’individuazione degli autori, condotta non solo attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza ma anche tramite lo studio dei movimenti finanziari indebitamente effettuati. La svolta delle indagini però è avvenuta quando alcuni attenti cittadini hanno segnalato al Numero Unico di Emergenza – NUE – 112 la presenza di tre persone sospette in un’area attigua proprio a quella ove era stato perpetrato il furto.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Cultura & Spettacolo

A Palazzo Trinci convegno «Quale santità per il terzo millennio»

Foligno

Arrestato il ‘re’ dell’hashish, in casa aveva 20mila euro

Foligno

Bentornato Barbanera, nell’Almanacco 2026 anche gli animali in città

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Elezioni Irlanda, vittoria netta per indipendente di sinistra Connolly alle presidenziali

Ultim'ora Italia

Da ‘L’amore inevitabile’ a ‘Pasolini, un pensiero incarnato’: le novità in libreria
Ultim'ora Italia

E’ morto in ospedale il bimbo caduto dal balcone di casa: la tragedia a Trapani
Spoleto

Furto e truffa ad anziana, denunciate 2 cubane e un peruviano

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!