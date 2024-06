Furto al distributore di benzina a Norcia, denunciato 68enne - Tuttoggi.info

Il furto da 300 euro in pieno giorno, il presunto ladro immortalato dalle telecamere di videosorveglianza e denunciato dai carabinieri

Denunciato il presunto autore del furto avvenuto il 30 maggio scorso in un distributore di benzina Norcia. Si tratta di un 68enne originario del viterbese, ma senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili. Un uomo la cui presenza – subito dopo l’accaduto – era stata segnalata nella città di San Benedetto, con invito a prestare attenzione, sui social network. Su Facebook, in particolare, erano state pubblicate anche alcune immagini del presunto ladro, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza dell’attività.

Ora, dopo le indagini portate avanti dai carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Norcia, è stato denunciato il presunto autore del furto, avvenuto appunto a fine maggio ai danni di un distributore di benzina. L’uomo avrebbe approfittato dell’assenza del gestore durante la pausa pranzo per introdursi all’interno del gabbiotto della stazione di servizio, mediante effrazione della porta di ingresso, ed asportare dalla cassa 300 euro in contanti.

I Carabinieri dell’Aliquota Operativa hanno iniziato subito le indagini raccogliendo indizi utili ad identificare il responsabile e, anche grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza della stazione di servizio, sono riusciti ad identificare il presunto autore del furto, che è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto e dovrà rispondere di furto aggravato.