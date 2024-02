Furti di rame, ad Assisi 'sparite' anche le grondaie del Museo paleontologico - Tuttoggi.info

Il 2024 si apre con una serie di colpi tentati o riusciti sia nel comune di Assisi che in quello di Bastia Umbra. E i ladri non sembrano farsi scrupolo di rubare le cose più curiose, come le grondaie in rame del museo paleontologico sito nella zona di Ca’ Piombino, alle porte del centro storico di Assisi.



Il furto, accaduto nella notte tra sabato e domenica, è stato regolarmente denunciato alle forze dell’ordine, ed è il secondo in pochi mesi: già a ottobre infatti malviventi avevano rubato una panchina e i discendenti delle grondaie in rame. “Dovrebbero essere arrivati con un mezzo pesante per portarle via”, le parole dei gestori al Corriere in edicola oggi; e visto che l’esposizione è frequentata anche dalle scuole, i gestori ora lavoreranno per ripristinare il danno nel più breve tempo possibile.