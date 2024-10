Furti di castagne, “avvertimenti” sulle auto a Montebibico

Avvertimenti nella zona della frazione spoletina di Montebibico sulle auto dei “turisti della castagna”, che soprattutto nei fine settimana si stanno recando numerosi in zona per rubare i prelibati frutti dalle proprietà della zona. Il proprietario di una vettura, infatti, ha trovato due gomme squarciate. Nei pressi di altre due auto pare sia stata trovata della diavolina, solitamente usata per accendere il fuoco.

Un avvertimento, forse, da parte di chi non gradisce che le scampagnate in montagna si trasformino in scorribande con vere e proprie razzie di castagne, nelle quali vengono addirittura coinvolti bambini, come se rubare prodotti che sono all’aria aperta, ma che sono comunque proprietà privata, fosse normale. Considerando anche a quanto vengono vendute in questo momento le castagne di qualità.

Qualche anno fa, sempre nella stessa zona di Montebibico, alcune auto erano state vandalizzate, con gomme squarciate e anche vetri infranti. I responsabili non erano stati individuati. Ecco perché quanto avvenuto nei giorni scorsi ha indotto diversi frequentatori a tenersi alla larga.