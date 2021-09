Furibonda lite in strada per la droga: un in ospedale, l’altro in carcere

L'aggressione in via Canali | Il giovane arrestato aveva addosso dosi di eroina e cocana | L'altro si trova ricoverato per le ferite alle mani

Furibonda lite in strada per la droga: uno trasportato in ospedale, l’altro finisce in carcere.

Notte movimentata in via Canale, quando in Questura, poco prima della mezzanotte, è arrivata la richiesta un intervento per una violenta lite in strada tra due giovani.

Gli agenti, arrivati con due Volanti, li trovano ancora intenti ad affrontarsi. Uno armato di bastone, l’altro sanguinante alle mani per ferite procurate dall’aggressore.

Il ragazzo ferito, classe ’95, è stato trasportato in ospedale, dove si trova ricoverato. L’altro, un giovane nigeriano del ’99, perquisito, aveva addosso involucri di eroina e cocaina. E’ stato denunciato per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per possesso di oggetti atti ad offendere. E’ stato trasportato al carcere di Capanne.