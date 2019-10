Furgone impatta contro cavalcavia, muore 58enne

Tragedia, nella tarda mattinata di oggi (martedì 8 ottobre), in località Zappacenere (Gubbio). Un eugubino di 58 anni (L.F le sue iniziali) titolare di un’attività di manutenzioni, era alla guida del suo furgone quando, giunto in prossimità di un piccolo cavalcavia che passa sotto la variante della Pian D’Assino, è rimasto incastrato sotto la struttura, essendo il ponte troppo basso rispetto al suo mezzo. Per il conducente sarebbe stato fatale il forte impatto della cassa toracica contro il volante. L’uomo è stato anche trasportato in condizioni disperate all’ospedale di Branca, dove è stato operato d’urgenza. Purtroppo tutto è risultato inutile.

