Furgone contro scooter, muore a 48 anni mentre va al lavoro in Ast

Tragedia nella serata di domenica dove un uomo di 48 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Si tratta di un operaio dell’Ast, che stava andando in scooter al lavoro per il turno di notte.

Lo scontro è avvenuto a Terni, all’incrocio tra via del Lanificio e via del Raggio Vecchio. A perdere la vita, poco prima delle 22, come detto, l’uomo in sella ad uno scooter, travolto da un furgone guidato da un altro uomo rimasto illeso. A nulla sono valsi i soccorsi del personale del 118: il 48enne, A. N., residente a San Gemini, è morto sul colpo.

Sul posto la polizia municipale, che ha provveduto ai rilievi del sinistro. La strada è rimasta chiusa a lungo prima del nulla osta del pm e la rimozione della salma. La notizia della morte dell’operaio si è diffusa ben presto all’interno dell’Ast, dove appunto l’uomo sarebbe entrato in servizio alle 22 per il turno di notte, creando profondo dolore.

