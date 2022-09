Fuori strada con l'auto in Valnerina, ferita una donna - Tuttoggi

Incidente stradale domenica pomeriggio in Valnerina con una donna rimasta ferita per fortuna in modo non grave

L’incidente è avvenuto lungo la ss685 Tre Valli all’altezza di Borgo Cerreto. Una donna alla guida di un’auto è finita fuori strada. Per estrarla dal veicolo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Norcia. La donna è stata quindi affidata alle cure del personale del 118. Fortunatamente non è grave.