Spegnimento difficoltoso a causa della presenza di mobilio accastastato all'interno

La scorsa una notte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Piave per un incendio al quarto piano di una palazzina popolare. L’appartamento era disabitato. Sul posto i vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi e un’autoscala. Nessun ferito, la squadra ha operato fino alle 5, lo spegnimento è stato difficoltoso a causa del mobilio accatastato all’interno.