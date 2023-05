Fumogeni in campo, multa al Perugia | Squalifiche, le decisioni del giudice sportivo

Per la contestazione della Curva Nord comminati 7mila euro, un turno di squalifica a Olivieri e a Johnsen del Venezia

Multa da 7mila euro al Perugia Calcio per il petardo e i fumogeni lanciati in campo dalla Curva Nord per la contestazione dei tifosi. E’ quanto ha deciso il giudice sportivo, come comunicato dalla Lega di B. Nella motivazione si ricorda che l’arbitro ha dovuto sospendere la gara per circa tre minuti.

Quanto alle squalifiche, Venezia e Perugia perdono un attaccante a testa. I lagunari del norvegese Johnsen, gli umbri di Olivieri.

Fermati per un turno anche Altare (Cagliari), Brunori (Palermo), Calo (Cosenza), Casiraghi (Sudtirol), Collocolo (Ascoli), Donnarumma D. (Cittadella), Majer (Reggina), Schiattarella (Benevento), Sorensen (Ternana).

Stagione finita per Menez, Reggina, che ha rimediato tre giornate di squalifica per aver colpito con violenza un avversario.