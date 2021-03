Fumano hashish sul treno e aggrediscono agenti, arrestati due 21enni

Un'altra persona denunciata alla stazione dalla polfer. Le volanti invece hanno fermato uno straniero ubriaco in un negozio

Sorpresi a fumare hashish sul treno, hanno poi aggredito gli agenti della polizia ferroviaria intervenuti sul posto. E’ successo alla stazione ferroviaria di Perugia.

Protagonisti due cittadini extracomunitari di 21 anni, arrestati per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

I due, poco prima di aggredire gli agenti, erano stati appunto sorpresi da questi ultimi a bordo di un treno regionale, mentre fumavano hashish. La colluttazione è scaturita proprio a seguito del controllo e della resistenza posta in essere dai due alla richiesta degli operatori Polfer di seguirli in ufficio.

Controlli alle stazioni, denunciato 37enne

Sabato pomeriggio, nelle stazioni di Perugia Ponte San Giovanni e Perugia Fontivegge, personale della Polizia Ferroviaria e della Questura hanno svolto servizi di prevenzione, controllando complessivamente circa 50 persone, prevalentemente minori. Nell’occasione un cittadino tunisino di 37 anni è stato denunciato in stato di libertà per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arma da taglio.

Ubriaco in un negozio, 36enne denunciato e allontanato

Sempre a Perugia, ma questa volta il personale del Reparto volanti della polizia, ha invece denunciato un altro straniero.

La polizia è infatti intervenuta nella zona di via Campo di Marte, dove la proprietaria di un negozio aveva spiegato di aver problemi con un cliente, un cittadino extracomunitario di origini nigeriane di 36 anni. Il giovane, in evidente stato di forte ebrezza alcoolica, stava dando fastidio all’interno del locale, rifiutandosi di uscire in quanto intenzionato ad acquistare della birra.

All’arrivo degli agenti della Squadra Volante l’uomo si è dimostrato, sin da subito, non collaborativo ma gli operatori riuscivano a calmarlo al fine di procedere con il relativo controllo a suo carico. Il soggetto, regolare sul Territorio Nazionale, risultava titolare di pregiudizi di Polizia per reati contro la persona.

L’uomo veniva deferito all’autorità giudiziaria per il reato di ubriachezza inoltre l’uomo veniva colpito dall’ordine di allontanamento dalla zona dove era stato controllato per un eventuale Daspo.