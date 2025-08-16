Fulmine innesca incendio su monte Coscerno, video - Tuttoggi.info

Nella giornata del 14 agosto, sul monte Coscerno, è divampato un incendio presumibilmente a causa di un fulmine. Fino al pomeriggio del giorno di Ferragosto sono stati in azione due canadair ed un elicottero, con la situazione che poi è apparsa sotto controllo. Questa mattina16 agosto, oltre al DOS è stato impiegato personale SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per rilevare eventuali zone calde, mediante riprese effettuate con termocamera, utili alla bonifica definitiva da terra. Sul posto presenti anche squadre AgFor per la bonifica.