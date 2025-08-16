Fulmine innesca incendio su monte Coscerno, video - Tuttoggi.info

Nella giornata del 14 agosto, sul monte Coscerno, è divampato un incendio presumibilmente a causa di un fulmine. Fino al pomeriggio del giorno di Ferragosto sono stati in azione due canadair ed un elicottero, con la situazione che poi è apparsa sotto controllo. Questa mattina16 agosto, oltre al DOS è stato impiegato personale SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) per rilevare eventuali zone calde, mediante riprese effettuate con termocamera, utili alla bonifica definitiva da terra. Sul posto presenti anche squadre AgFor per la bonifica.
Fulmine innesca incendio su monte Coscerno, videoIncendio innescato da un fulmine sul monte Coscerno. iniziate le operazioni di bonifica dei Vigili del Fuoco
Sab, 16/08/2025 - 12:11