Fulmine innesca incendio sul Coscerno. Altro rogo a Monteleone | Foto - Tuttoggi.info

Due incendi a pochi chilometri di distanza in linea d’aria hanno tenuto impegnati i vigili del fuoco nel giorno di Ferragosto in Valnerina.

Il rogo più impegnativo quello sul monte Coscerno, divampato dal pomeriggio del 14 agosto presumibilmente a causa di un fulmine. Fino al pomeriggio del giorno di Ferragosto sono stati in azione due canadair ed un elicottero, con la situazione che poi è apparsa sotto controllo.

Un altro incendio boschivo è divampato a ora di pranzo nel dirimpettaio monte Sciudri, nel territorio comunale di Monteleone di Spoleto. Qui sono intervenuti i vigili del fuoco di Norcia. Alcuni passanti hanno avvistato del fumo proveniente dal versante sud est del monte, allertando i soccorsi. All’arrivo sul posto la squadra ha dovuto proseguire a piedi per l’impossibilità di raggiungere l’incendio con mezzi terrestri.

Dopo oltre 4 ore di intervento, i Vigili del fuoco sono riusciti a spegnere l’incendio e a bonificare l’area, evitando che lo stesso si propagasse lungo l’impervio versante di alberi ad alto fusto e vegetazione fitta. L’incendio è stato spento intorno alle 19 di Ferragosto.