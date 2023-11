In fuga con l’auto rubata: arrestato 34enne con precedenti

Bloccato dagli agenti della polizia poco dopo la segnalazione del furto

A bordo di un’auto rubata ha provato a scappare all’arresto da parte della Polizia. Gli agenti però hanno bloccato al termine della fuga il 34enne, con precedenti di polizia in materia di reati contro il patrimonio, contro la persona e di droga. L’uomo era destinatario di una condanna definitiva a dieci mesi di reclusione e si era dato alla fuga a bordo di un’autovettura oggetto di furto.

Il furto del veicolo

Gli operatori della Volante, acquisita la segnalazione del furto del veicolo, avvenuto a Foligno, si sono posti sulle tracce del 34enne che, in poco tempo, è stato intercettato lungo la Strada Statale, nei pressi dell’uscita di Spello. Dopo un breve inseguimento in direzione Nord, il conducente, accortosi che la Polizia era sulle sue tracce, nell’estremo tentativo di darsi alla fuga, ha abbandonato l’auto cercando di dileguarsi a piedi.

Le escoriazioni per gli agenti

Gli operatori lo hanno quindi inseguito e, con non poche difficoltà vista la resistenza opposta dal 34enne, lo hanno contenuto in sicurezza. Nella colluttazione per bloccare il giovane, due poliziotti hanno riportato alcune escoriazioni e contusioni di lieve entità. Dagli approfondimenti, è emerso che nei confronti dell’uomo pendeva una sentenza di condanna definitiva che attendeva di essere eseguita. Pertanto, ultimati gli atti di rito, il giovane è stato associato presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne; l’autovettura, invece, è stata restituita al legittimo proprietario.

Le contestazioni

Per quanto accaduto, il 34enne, oltre a scontare la suddetta pena pari a dieci mesi di reclusione, dovrà ora difendersi dalle accuse di ricettazione, resistenza, violenza e lesioni a Pubblico Ufficiale.