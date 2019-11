Frontale nel Bergamasco, muore 54enne di Narni

Un 54enne di Narni è morto in un terribile incidente stradale avvenuto nel Bergamasco, a Rogno, sabato mattina, lungo la strada statale 42. Lo scontro, frontale, ha coinvolto due auto: una Opel alla cui guida c’era il narnese, Mauro Pecorini, deceduto sul colpo, ed un fuoristrada con a bordo due coniugi della Valcamonica, 67 anni lui, 58 lei.

I due feriti sono stati trasportati in ospedale in eliambulanza, le loro condizioni sono gravissime. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi ed il recupero della salma del narnese.

