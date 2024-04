Frontale auto-moto, muore giovane centauro - Tuttoggi.info

La tragedia è avvenuta oggi pomeriggio sulla Pievaiola, tra Panicale e Tavernelle | Inutili i soccorsi

Dopo la tragedia di venerdì notte in via Settevalli, un altro motociclista, oggi pomeriggio (21 aprile) ha perso la vita lungo la Pievaiola, tra Panicale e Tavernelle.

La vittima – un 34enne perugino –, in sella alla sua due ruote, si è scontrata frontalmente con un’auto, proveniente dal senso opposto, nei pressi di una curva.

L’impatto è stato fatale e i soccorsi – è stato chiamato sul posto anche l’elicottero Nibbio – si sono rivelati inutili. Sono tuttora in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per stabilire le cause dell’incidente.