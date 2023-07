Frigolandia in festa per la Presa della Bastiglia e la sentenza del Consiglio di Stato - Tuttoggi.info

Da venerdì 14 a domenica 16 luglio torna nel centro culturale alle porte di Giano dell'Umbria la tradizionale “Festa della Rivoluzione”

Tre giorni di festa per celebrare la Presa della Bastiglia e la nascita dei Diritti dell’Uomo. Torna da venerdì 14 a domenica 16 luglio a Frigolandia, Repubblica “della creatività” alle porte di Giano dell’Umbria, sede delle storiche riviste Frigidaire e Il Nuovo Male e del Museo dell’Arte Maivista, l’ormai tradizionale Festa della Rivoluzione.

Una celebrazione di gioia e condivisione che “quest’anno è ancora più densa di significato – sottolinea Vincenzo Sparagna, fondatore del centro culturale – visto che ci permette di festeggiare un’uscita trionfale dal buio tunnel della persecuzione. Con una sentenza impeccabile il Consiglio di Stato ha finalmente smantellato e chiuso, speriamo per sempre, l’assurda persecuzione del Comune di Giano dell’Umbria contro Frigolandia. L’ordinanza di sgombero, temerariamente deliberata dalla giunta comunale nel marzo 2020 in piena emergenza Covid 19, è stata cancellata ed è stata riconosciuta la legittimità del contratto di convenzione da noi siglato nel 2005, che scadrà, salvo una nostra disdetta, nel dicembre 2035. Possiamo dunque tirare un sospiro di sollievo e uscire dal clima di angoscia in cui abbiamo, nostro malgrado, dovuto operare negli ultimi tre anni e tre mesi”.