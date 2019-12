Freddo a Perugia, apre struttura per senzatetto - Tuttoggi

In considerazione del perdurare nei prossimi giorni delle avverse condizioni atmosferiche, con temperature in alcuni casi al di sotto dello zero, l’Amministrazione comunale di Perugia ha emesso, in data odierna, l’ordinanza con cui si dispone l’apertura della struttura di via Romana per il ricovero delle persone senza fissa dimora.

Nel provvedimento si prevede:

-l’apertura dell’immobile fino al 30 gennaio 2020 e comunque fino al cessare dell’emergenza;

– la struttura, che dovrà essere riscaldata, dotata di tavoli, sedie e brandine, rimarrà aperta dalle ore 20:00 della sera fino alle ore 10:00 del mattino;

– nell’eventualità che sopraggiungessero precipitazioni a carattere nevoso, la struttura rimarrà aperta 24 h su 24;

– di somministrare pasti caldi e primi generi di conforto per i soggetti che cercheranno rifugio nel predetto locale.