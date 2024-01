Freccette: Fidart – Figest riparte da Valtopina per tornare ai numeri storici

A Valtopina il 2,3 e 4 Febbraio si svolgeranno le finali de campionato provinciale 2023/2024 di freccette.

Il 2,3 e 4 Febbraio si svolgeranno le finali de campionato provinciale 2023/2024 di freccette. Emblematica la scelta del luogo fatta da FIDART-FIGEST: Valtopina, luogo simbolo dove si sono tenute le finali nel periodo di massima espansione di questo sport.

E i numeri sono in continua crescita: 36 squadre, 247 tesserati, una dislocazione territoriale che comprende le maggiori città della regione come Foligno, Trevi, Gualdo Tadino, Marsciano, Santa Maria, Trevi, Gubbio, Gualdo Cattaneo, Casa del diavolo, Sigillo. Come afferma Paolo Raggi, delegato regionale dell’ unica federazione iscritta all’albo del CONI: “Siamo molto soddisfatti dell’incremento degli iscritti e della diffusione negli ultimi anni. Valtopina é un amarcord speciale per tornare ai numeri storici, infatti ringrazio il comune di Valtopina , l’amministrazione comunale per l’ospitalità”.