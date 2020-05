Frecce Tricolori su Perugia: lo spettacolare video dal cielo e le polemiche... in prospettiva - Tuttoggi

Mentre la politica si divide sulla pericolosità della presenza di tante persone che si sono ritrovate a corso Vannucci e in piazza IV Novembre per il passaggio delle Frecce Tricolori, la gente sembra di più appassionarsi alle spettacolari immagini del Tricolore disegnato nel cielo di Perugia e dell’Umbria dagli aerei della Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare, nel loro tour per l’Italia in vista della Festa del 2 giugno.

Tra le tante immagini spettacolari anche il video girato da uno degli aerei della pattuglia, nel secondo giorno del tour, mentre sorvola Perugia.

Tour delle Frecce Tricolori – Day 2. Oggi è stato il turno di Genova, Firenze, Perugia e L'Aquila. È su queste quattro città che la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha volato regalando il suo abbraccio tricolore 🇮🇹. Il prossimo appuntamento è fissato a domani quando le Frecce Tricolori decolleranno alla volta di Cagliari e Palermo!

La polemica… e la prospettiva

Quanto alla polemica, si tratta di un gioco di prospettiva. Quella ottica, con coloro che gridano all’assembramento che mostrano la foto dalla scalinata della Cattedrale verso corso Vannucci. E gli altri che, sulla base di foto dall’alto, mostrano che invece le persone risultano sufficientemente distanziate. Tra l’altro, qualcuno prova a barare, mostrando le foto prima, durante e dopo l’evento.

Ma è soprattutto un gioco di prospettive politiche. Innescato dal parlamentare Pd, Walter Verini. Che ha accusato: “Il passaggio delle Frecce tricolori nei cieli di diverse città italiane non può in alcun modo giustificare quello che è avvenuto nel centro di Perugia, con incredibili, ingiustificati e pericolosi assembramenti di centinaia e centinaia di persone. E ancora meno si può giustificare il comportamento del sindaco che, con la fascia, invece di adoperarsi per prevenire e risolvere gli assembramenti posava per foto ricordo“.

Un attacco al quale il Comune aveva subito replicato con una nota nella quale sottolineava che “i presenti hanno assistito in maniera molto ordinata, indossando la mascherina, mentre i pochi che ne erano sprovvisti ne sono stati muniti dalla polizia locale“.

Il sindaco Andrea Romizi riconosce che a un certo punto, in effetti, di persone se ne sono ritrovate un po’ tante. Ma rimanda la palla nel campo avversario: Verini, parlamentare della maggioranza, ne parli con il suo ministro, visto che inevitabilmente le Frecce Tricolore costituiscono un grande elemento di attrazione.