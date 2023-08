Frecce tricolori, conto alla rovescia per lo spettacolo di Foligno

Tutti i dettagli tecnici per poter fruire al meglio dello spettacolo in programma domenica 6 agosto a Foligno

In Umbria si respira atmosfera di festa per le Frecce tricolori. Il passaggio a Perugia e poi il weekend folignate si inseriscono nella serie di eventi in tutte le regioni per il centenario dell’Aeronautica militare. “Con il sorvolo del capoluogo e una manifestazione in ogni regione l’aeronautica militare vuole ringraziare i cittadini nel suo centesimo anniversario: quest’anno torniamo in Umbria, a Foligno, dove c’è una pista corta e abbiamo fatto un grande lavoro di squadra per volare in sicurezza”. Lo ha detto il comandante delle Frecce Tricolori, Stefano Vit, intervenendo all’aeroporto “San Francesco di Assisi”, a Perugia, alla presentazione della manifestazione “Foligno Air Show” che si svolgerà sabato 5 e domenica 6 agosto all’aeroporto di Foligno.

L’orgoglio delle istituzioni

“Dal momento che la pista è più corta delle altre – ha proseguito Vit – sono stati allestiti alcuni punti di riferimento, come le balle di fieno. Noi raggiungiamo risultati incredibili grazie ad un lavoro comune”. La presidente della Regione, Donatella Tesei, ha posto l’accento sul fatto che “questa presenza delle Frecce Tricolori ci riempie di orgoglio in un momento importante per il nostro aeroporto che ha raggiunto risultati straordinari per le presenze”. Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, ha parlato “di un’impresa non indifferente quella di ospitare nella nostra città una manifestazione del genere. Foligno ha accolto l’evento anche con altre iniziative di carattere culturale”. Il generale di divisione aerea, Francesco Vestito, ha ricordato la nascita e lo sviluppo dell’aeronautica militare nel nostro Paese che “è sempre in volo verso il futuro. L’Italia è all’avanguardia anche per la produzioni di componenti”.

L’Aeroporto di Perugia e le Frecce

Il presidente della Sase, Antonello Marcucci, non ha nascosto l’emozione per la presenza delle Frecce Tricolori nell’area aeroportuale “in un momento in cui possiamo festeggiare risultati eccezionali di presenze nel nostro scalo. Come le Frecce raggiungono vette di perfezione anche noi possiamo migliorare. Siamo passati dalle 235mila presenze del 2021 e contiamo nel 2023 di raggiungere 480mila presenze”. Per Lucio Reato, presidente aeroclub Foligno, “la presenza delle Frecce Tricolori a Foligno è un grande onore per la città che ha una storica tradizione legata al volo e alla produzione di mezzi aerei”. Il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, ha espresso “la propria riconoscenza all’aeronautica militare e alla pattuglia acrobatica che oggi ha sorvolato Perugia tra l’entusiasmo della gente. Per l’aeroporto ci sono stati investimenti e lavoro che porteranno grandi frutti”.

I dettagli tecnici dell’organizzazione

Per l’organizzazione della manifestazione aerea Oreste Martini ha reso noto che l’aeroporto di Foligno sarà aperto al pubblico alle 12,30, sia domani, per le prove, che domenica per la manifestazione vera e propria. Domani le prove inizieranno alle 14,20 e le Frecce Tricolori saranno presenti alle 17 mentre nella giornata di domenica, si inizierà alle 15 e con le Frecce Tricolori che si esibiranno alle 18.