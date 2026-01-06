FRATELLO SOLE SORELLA LUNA in prima Nazionale al Teatro Lyrick di Assisi il 5/6/7 marzo 2026 - Tuttoggi.info

Un titolo che ha segnato l’immaginario di intere generazioni trova una nuova forma scenica: “Fratello Sole Sorella Luna” debutta in prima Nazionale al Teatro Lyrick il 5, 6 e 7 marzo 2026, in una versione teatrale firmata da Angela Demattè a partire dalla sceneggiatura originale di Franco Zeffirelli, Suso Cecchi D’Amico e Lina Wertmüller.

La regia è di Piero Maccarinelli, che guida un gruppo di interpreti molto affiatati: Giulio Pranno (Francesco) e Ksenia Borzak (Chiara), con la partecipazione speciale di Massimo Wertmüller e Fabrizia Sacchi. In scena anche Gabriele Cicirello, Antonio Iorio, Edoardo Raiola, Giovanni Conti ed Edoardo Sacchi.

Le musiche di Riz Ortolani, accanto agli arrangiamenti e alle nuove composizioni di Alessandro Nidi, accompagnano una rilettura che non cerca l’effetto nostalgico, ma un dialogo diretto con il presente.

Lo spettacolo è realizzato con il patrocinio di San Francesco 1226–2026 – Comitato Nazionale per l’ottavo centenario della morte del Santo – e nasce da una co–produzione International Music and Arts, Agidi, Fondazione Sipario Toscana Onlus – La Città del Teatro, Oliver and Friends.

Questa prima segna l’avvio di un progetto che porta il film di Zeffirelli del 1972 – ormai parte del nostro patrimonio culturale – dentro una nuova drammaturgia pensata per la scena di oggi, con un’attenzione particolare alla relazione tra attori, musica e parola.

Dopo la prima nazionale di marzo al Teatro Lyrick, lo spettacolo sarà in tournée da ottobre 2026 a Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e molte altre città.





Luogo: Teatro Lyrick di Assisi , Via Gabriele D’Annunzio , ASSISI, PERUGIA, UMBRIA

Tipo evento: Altro

Ora: 21:00

Info:

BIGLIETTERIA

Lun – Ven: 18.00 – 20.00 | Sab. 16.00 – 20.00

075 80 44 359

Orari Botteghino: La Biglietteria del Teatro è aperta tutti i pomeriggi: dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00

il sabato dalle ore 16.30 alle ore 20.00

Indirizzo: Via Gabriele D’Annunzio, snc – 06081 – Santa Maria degli Angeli – Assisi (PG)

Email: cristina@zonafrancaspettacolo.it



Costo del biglietto

Primo Settore – intero: 40,00 €

Primo Settore – ridotto: 37,50 €

Secondo Settore – intero: 35,00 €

Secondo Settore – ridotto: 32,50 €

Terzo Settore – intero: 30,00 €

Terzo Settore – ridotto: 27,50 €



la Biglietteria del Teatro è aperta esclusivamente di pomeriggio, dal lunedì al sabato dalle ore 18.00 alle ore 20.00. * I prezzi indicati si riferiscono ai biglietti acquistati presso la biglietteria del Teatro Lyrick; se acquistati on line o nei punti vendita esterni verranno aggiunte le relative commissioni di vendita.

Info per disabili

Per i diversamente abili (certificati 100%), posti su richiesta in appositi spazi riservati (posti limitati). Per ulteriori info o prenotazioni si prega di contattare la Biglietteria ai recapiti e negli orari indicati sopra.



