 FRATELLO SOLE SORELLA LUNA in prima Nazionale al Teatro Lyrick di Assisi il 5/6/7 marzo 2026 - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

FRATELLO SOLE SORELLA LUNA in prima Nazionale al Teatro Lyrick di Assisi il 5/6/7 marzo 2026

Redazione

FRATELLO SOLE SORELLA LUNA in prima Nazionale al Teatro Lyrick di Assisi il 5/6/7 marzo 2026

Mar, 06/01/2026 - 09:01

Condividi su:

Un titolo che ha segnato l’immaginario di intere generazioni trova una nuova forma scenica: “Fratello Sole Sorella Luna” debutta in prima Nazionale al Teatro Lyrick il 5, 6 e 7 marzo 2026, in una versione teatrale firmata da Angela Demattè a partire dalla sceneggiatura originale di Franco Zeffirelli, Suso Cecchi D’Amico e Lina Wertmüller.
La regia è di Piero Maccarinelli, che guida un gruppo di interpreti molto affiatati: Giulio Pranno (Francesco) e Ksenia Borzak (Chiara), con la partecipazione speciale di Massimo Wertmüller e Fabrizia Sacchi. In scena anche Gabriele Cicirello, Antonio Iorio, Edoardo Raiola, Giovanni Conti ed Edoardo Sacchi.
Le musiche di Riz Ortolani, accanto agli arrangiamenti e alle nuove composizioni di Alessandro Nidi, accompagnano una rilettura che non cerca l’effetto nostalgico, ma un dialogo diretto con il presente.
Lo spettacolo è realizzato con il patrocinio di San Francesco 1226–2026 – Comitato Nazionale per l’ottavo centenario della morte del Santo – e nasce da una co–produzione International Music and Arts, Agidi, Fondazione Sipario Toscana Onlus – La Città del Teatro, Oliver and Friends.
Questa prima segna l’avvio di un progetto che porta il film di Zeffirelli del 1972 – ormai parte del nostro patrimonio culturale – dentro una nuova drammaturgia pensata per la scena di oggi, con un’attenzione particolare alla relazione tra attori, musica e parola.
Dopo la prima nazionale di marzo al Teatro Lyrick, lo spettacolo sarà in tournée da ottobre 2026 a Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e molte altre città.

Luogo: Teatro Lyrick di Assisi , Via Gabriele D’Annunzio , ASSISI, PERUGIA, UMBRIA

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 05/03/2026

Data Fine: 07/03/2026

Ora: 21:00

Info:

BIGLIETTERIA
Lun – Ven: 18.00 – 20.00 | Sab. 16.00 – 20.00
075 80 44 359
Orari Botteghino: La Biglietteria del Teatro è aperta tutti i pomeriggi: dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00 alle ore 20.00
il sabato dalle ore 16.30 alle ore 20.00
Indirizzo: Via Gabriele D’Annunzio, snc – 06081 – Santa Maria degli Angeli – Assisi (PG)
Email: cristina@zonafrancaspettacolo.it

Costo del biglietto
Primo Settore – intero: 40,00 €
Primo Settore – ridotto: 37,50 €
Secondo Settore – intero: 35,00 €
Secondo Settore – ridotto: 32,50 €
Terzo Settore – intero: 30,00 €
Terzo Settore – ridotto: 27,50 €

la Biglietteria del Teatro è aperta esclusivamente di pomeriggio, dal lunedì al sabato dalle ore 18.00 alle ore 20.00. * I prezzi indicati si riferiscono ai biglietti acquistati presso la biglietteria del Teatro Lyrick; se acquistati on line o nei punti vendita esterni verranno aggiunte le relative commissioni di vendita.
Info per disabili
Per i diversamente abili (certificati 100%), posti su richiesta in appositi spazi riservati (posti limitati). Per ulteriori info o prenotazioni si prega di contattare la Biglietteria ai recapiti e negli orari indicati sopra.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in italia

TOP della Settimana

Città di Castello
In bici elettrica con armi e droga, non si ferma all’alt, cade e finisce in ospedale | Arrestato 64enne
Città di Castello
Falso corriere in fuga con 230mila euro di merce, camion con targa contraffatta fermato lungo E45

Nei dintorni

Perugia

Il maltempo spaventa anche la Befana, così cambia il programma

Perugia

Cantieri Brt, altre tre ordinanze per i cambi alla viabilità

Cronaca

I figli di Arnaldo Caprai: “Ecco ci lascia nostro padre”

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Serie A, oggi Sassuolo-Juve: orario, probabili formazioni e dove vederla

Ultim'ora Italia

Ucraina, vertice dei Volenterosi a Parigi: leader al lavoro su sicurezza e cessate il fuoco

Ultim'ora Italia

Non solo la Befana, dagli elfi ai Re Magi: come si festeggia l’Epifania nel mondo
Assisi

FRATELLO SOLE SORELLA LUNA in prima Nazionale al Teatro Lyrick di Assisi il 5/6/7 marzo 2026

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!