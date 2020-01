Fratelli d'Italia Todi traccia il bilancio politico del 2019 - Tuttoggi

Si è tenuta a Todi, la Conferenza Stampa del Coordinamento Comunale di Fratelli d’Italia. È stata l’occasione giusta per tracciare un bilancio dell’attività svolta nel 2019 e per presentare tutti i progetti in cantiere per il 2020.

Inoltre è stato nominato ufficialmente il nuovo Coordinatore Comunale, individuato nella persona di Fabrizio Baffoni, già consigliere comunale e persona molto attiva nella vita sociale ed istituzionale della Città.

Presenti all’incontro l’Assessore Claudio Ranchicchio, il Presidente del Consiglio Comunale Raffaella Pagliochini il Consigliere Comunale Daniele Baiocco e l’Onorevole e Portavoce Provinciale Emanuele Prisco. Ranchicchio ha esordito ricordando la crescita costante di FDI nel territorio culminata nel risultato delle ultime Elezioni Regionali che hanno visto il partito di Giorgia Meloni raggiungere il 12,4% nel territorio tuderte.

Inoltre è stato evidenziato il ruolo importante di FDI nel governo della Città, con il pieno e leale sostegno alla Giunta Ruggiano. Pagliochini ha invece evidenziato le tante iniziative del Partito nel 2019 su molte tematiche importanti, come i temi etici, il diritto alla Vita e la difesa dei servizi sanitari della Media Valle del Tevere.

L’Onorevole Emanuele Prisco ha ringraziato i dirigenti locali per il buon lavoro di questi anni ed ha espresso i migliori auspici per la nomina a Portavoce Comunale di Fabrizio Baffoni. Inoltre ha ricordato che nel prossimo weekend Todi sarà, insieme alla vicina Marsciano, la prima Città nel 2020 ad attivare i gazebo per la raccolta firme per le proposte di Legge di FDI.

Hanno partecipato alla Conferenza tutti i membri del nuovo Direttivo Comunale a ciascuno dei quali sono state attribuite deleghe specifiche.

Il neo coordinatore Baffoni ha ringraziato tutti i dirigenti per la fiducia concessa e si è dichiarato pronto ad accompagnare il partito ad una costante crescita e radicamento in vista anche dei prossimi importanti impegni elettorali.