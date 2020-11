Francesco Magnanelli, l'ultima bandiera del calcio compie 36 anni - Tuttoggi

Lo avevamo incontrato ben 7 anni fa, nella “sua” Città di Castello, poco prima di esordire in serie A. Oggi (12 novembre) Francesco Magnanelli compie 36 anni ed è alla soglie delle 500 presenze con la maglia del Sassuolo.

Nato nel 1984 ad Umbertide, Francesco ha trascorso la sua infanzia e adolescenza a Città di Castello, da dove è partito all’età di 16 anni per andare a giocare tra i professionisti. Dopo le brevi esperienze con Gubbio, Chievo Verona, Fiorentina e Sangiovannese, nel 2005 inizia la sua lunga storia d’amore (non ce ne voglia la moglie Annalisa) con il Sassuolo.

Con la casacca neroverde parte dalla C2 e, in otto anni, conquista tre promozioni fino alla massima serie. In Emilia Francesco Magnanelli diventa l’ultima vera “bandiera” del calcio odierno, e in 15 lunghi anni non solo colleziona 498 presenze (tra cui 9 anche in Europa League) e 10 gol ma conquista anche i tifosi e la città con la sua grande umiltà e grinta da centrocampista vecchio stampo. Non è un caso se ormai tutti lo chiamano “capitano”.

Reduce da un recente intervento per la riparazione chirurgica di una sport-ernia, Francesco è ora in attesa di esordire, dopo la completa riabilitazione, anche in questa tribolata stagione 2020-21. Tanti auguri campione!