Francesco Felici, il tennis in carrozzina parla umbro: i complimenti dalla 'sua' Bastia - Tuttoggi.info

In Belgio ha battuto il numero 2 del mondo, l’austriaco Maximilian Taucher. La sindaca Lungarotti: "Fiera come cittadina ed ex preside"

Tra le stelle del tennis in carrozzina c’è anche un neanche diciottenne di Bastia Umbra: è Francesco Felici che nel 2022 ha raggiunto la posizione numero 7 della classifica internazionale wheelchair tennis junior da campione italiano juniores e da vicecampione in doppio e che anche in questo 2023 continua a mietere successi.

Nel corso della sua carriera, partita nel 2019 a livello amatoriale, Francesco Felici ha partecipato a tornei del circuito ITF – International Tennis Federation wheelchair in Croazia, Inghilterra, Olanda, Francia e Turchia. Pochi giorni fa, battendo per 67 63 63 il numero 2 del mondo, l’austriaco Maximilian Taucher, ha conquistato il Torneo Knokke Zoute Junior Roller Open 2023 Grado A in Belgio. E a lui arrivano i complimenti del sindaco bastiolo, Paola Lungarotti: “Fiera come cittadina, ex Preside che ha conosciuto da vicino il valore di questo ragazzo sul piano morale, scolastico, sensibilità e umiltà le doti dei grandi. Ci siamo incontrati insieme all’assessore allo Sport un paio di anni fa. I suoi successi nello sport sono sempre stati accompagnati da importanti risultati scolastici. A nome di tutta la città di Bastia e dell’Amministrazione Comunale, i più vivi complimenti per la forza e la determinazione e i più sentiti auguri per i campionati italiani assoluti a Palermo dove è impegnato in questi giorni”.