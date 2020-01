Franceschini invita a chiudere supermercati per la giornata del Beato Angelo - Tuttoggi

Manca poco più di una settimana alla giornata del Beato Angelo, compatrono della città di Gualdo Tadino, che si terrà il prossimo 15 gennaio, ma l’assessore al Commercio Stefano Franceschini ha voluto, già oggi, fare un appello indirizzato ad una specifica categoria.

Il membro della giunta Presciutti ha infatti voluto scrivere una missiva di riflessione indirizzata ai direttori dei supermercati locali (Conad, Coop, Eurospin, Gala) e a Confcommercio, per invitare e sollecitare quest’ultimi ad una chiusura “di coscienza” di tutte le loro attività in occasione di questa data, “dove la Nostra Comunità è chiamata a stringersi attorno ad uno dei pochi momenti di appartenenza a questo territorio“.



“E’ proprio in questi momenti infatti – aggiunge Franceschini – che emerge lo spirito di appartenenza di una comunità. E’ innegabile il fatto che le Vostre realtà commerciali siano un tutt’uno col Nostro territorio ed è in virtù di questa appartenenza che Vi chiedo un segnale di ulteriore coesione e partecipazione alla vita della Nostra Collettività dando la possibilità a tutti di vivere questa giornata particolare insieme ai propri affetti e a tutta la Comunità religiosa. Lo spirito di appartenenza – conclude – si dimostra con piccoli gesti, che fondono sempre più le persone in un tutt’uno con la realtà che ci circonda”.