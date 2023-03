Francesca Di Maolo del Serafico premiata da "Pennellate Rosa" - Tuttoggi

Fino al 12 marzo al palazzo del Capitano del Perdono a Santa Maria degli Angeli va in scena “Pennellate Rosa”, la collettiva di pittura inaugurata l’8 marzo pomeriggio premiando anche la presidente del Serafico Francesca Di Maolo.



La motivazione del riconoscimento è “Per aver dimostrato, con squisita sensibilità femminile, eccezionale abnegazione e spirito di servizio verso tutti coloro che non hanno voce, suscitando nel territorio ammirazione, riconoscenza e coinvolgimento emulativo”. “Sono davvero grata – le parole di Francesca Di Maolo – di aver ricevuto questo riconoscimento, non solo come donna, ma soprattutto perché all’interno della nostra comunità, l’Istituto Serafico viene riconosciuto e ne viene sempre più apprezzato il ruolo. È proprio per questo, infatti, che voglio condividere questo premio con tutte le donne del Serafico: dalle ragazze di cui ci prendiamo cura, passando per le persone che lavorano con noi, fino alle mamme delle persone che assistiamo, il vero baluardo di tutto il nostro impegno”.

La mostra Pennellate Rosa rimarrà aperta anche oggi, sabato 11, e domani, domenica 12, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30, ingresso libero. I Priori Serventi 2023 hanno consegnato anche il contributo raccolto in favore dell’Istituto; gran finale dell’esposizione domenica 12 alle 16 con un recital di poesie tutto al femminile.