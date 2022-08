Frana sulla Tre Valli, disposto senso unico alternato in Valnerina | Aggiornamenti - Tuttoggi

Frana nel territorio comunale di Vallo di Nera, massi sulla Tre Valli e disposto il senso unico alternato

Una frana in Valnerina avvenuta sabato pomeriggio lungo la ss685 delle Tre Valli sta comportando disagi per la viabilità. L’allarme è scattato nel primo pomeriggio, con i vigili del fuoco giunti prontamente sul posto per la messa in sicurezza dell’area insieme al personale di Anas.

La frana è avvenuta all’altezza del km 49,800, nel territorio comunale di Vallo di Nera. L’Anas fa sapere che sono in corso gli interventi per consentire la riapertura completa della strada il più presto possibile.