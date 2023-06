Frana sulla strada della Valserra, vigili del fuoco sul posto | Foto e video - Tuttoggi.info

Vigili del fuoco di Terni in azione sulla strada provinciale della Valserra per una colata di fango e detriti

Vigili del fuoco di Terni in azione sabato pomeriggio per una frana che ha interessato la strada provinciale della Valserra, non molto dopo l’abitato di Rocca San Zenone. Fango e detriti hanno invaso la strada creando qualche disagio alla circolazione veicolare. Sul posto stanno operando appunto i vigili del fuoco, che dovranno anche valutare la sicurezza dell’area.

La frana è avvenuta nel tratto in cui più volte, anche di recente, sono intervenute le forze dell’ordine a stroncare una fiorente attività di spaccio di stupefacenti. Anche nelle ultime settimane i residenti della Valserra avevano lamentato il continuo viavai di persone sospette. Lo smottamento, tra l’altro, si è verificato poco dopo il tratto messo in sicurezza negli ultimi anni dopo che un importante incendio aveva devastato la vegetazione.

(articolo in aggiornamento)