Frana strada per il maltempo, disposta la chiusura - Tuttoggi.info

Chiusa una strada per il maltempo nella periferia di Foligno. A renderlo noto è il sindaco Stefano Zuccarini che ha firmato una apposita ordinanza.

“Questa notte – spiega – a causa delle frequenti piogge la strada che conduce alla località “Casa Pacico” ad 800 metri dall’abitato, è stata interessata da un dissesto idrogeologico che ha portato ad una spaccatura della sede stradale. Ho pertanto disposto con apposita ordinanza, la chiusura della strada, e dato mandato alla Dirigente dei Servizi Sociali di predisporre eventuali alloggi alternativi”.

“I Vigili urbani – aggiunge il sindaco – sono prontamente intervenuti a presidiare a zona, ed i tecnici dell’area Lavori Pubblici hanno eseguito la chiusura per consentire il transito pedonale regolamentato, dei residenti. È stato già dato incarico ad un geologo di tenere sotto controllo lo smottamento, attraverso controllo semaforico collegato a sensori di movimento della frana. La strada sarà riaperta a breve, con una sistemazione provvisoria del fondo, nel frattempo si sta valutando una viabilità alternativa. Un ringraziamento al Dirigente Francesco Castellani ed all’area Lavori Pubblici per il sempre prezioso supporto, alla Comandante Simonetta Daidone ed ai vigili urbani per il tempestivo presidio dell’area”.