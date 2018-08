Frana Bocca Trabaria, sospesi lavori per il ritrovamento di due ordigni bellici

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Non c’è pace per la strada statale 73 bis “di Bocca Trabaria” (San Giustino), dove si stanno svolgendo gli interventi di ripristino del movimento franoso che lo scorso gennaio aveva gravemente danneggiato la carreggiata.

Oggi (lunedì 13 agosto), infatti, sono stati trovati due ordigni bellici risalenti alla seconda guerra mondiale proprio nei pressi del cantiere. Anas ha dunque sospeso in via cautelativa i lavori ed ha attivato, su disposizione della Prefettura di Perugia, le procedure necessarie per la messa in sicurezza dell’area e la rimozione degli ordigni, che verrà effettuata dal competente reparto militare del Genio Pionieri. Prima della ripresa dei lavori l’area verrà investigata approfonditamente mediante specifiche attrezzature.

Le due bombe saranno sicuramente rimosse entro i prossimi 15 giorni e ciò non dovrebbe comportare grossi ritardi sul completamento della opere, previsto per novembre.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa