Fosso di Rivotorto, terminati i lavori da 50.000 euro per la messa in sicurezza - Tuttoggi.info

Sono terminati i lavori sul fosso di Rivotorto consistiti in un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza per una spesa di circa 50 mila euro.

Con precisione è stato rifatto il letto del Rivo, sono state sistemate le mura di contenimento, sono stati riqualificati i muretti delle sponde in mattoni e infine i cancelletti. Questa manutenzione straordinaria, molto attesa dai residenti visto anche l’alto numero di turisti che frequenta il Santuario, è solo il primo step di una più ampia operazione di valorizzazione dell’area.

“Migliorare la qualità della zona accanto a uno dei luoghi francescani di grande interesse per i residenti e per i turisti come il Santuario di Rivotorto – ha affermato il vice sindaco Valter Stoppini che ha la delega alle manutenzioni – è stato uno degli obiettivi di questa amministrazione che ha a cuore la vita e la sicurezza delle proprie comunità, delle proprie frazioni”.

Il responsabile degli uffici operativi geometra Franco Siena ha spiegato che “si tratta di uno dei lavori voluti dall’amministrazione comunale e realizzati per migliorare la vivibilità e il decoro di Rivotorto. In meno di due mesi abbiamo ripulito il fosso di Rivotorto e riqualificato l’intera area, risistemando e ripristinando il fosso come era prima”.