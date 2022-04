Forte scossa di terremoto in Bosnia, avvertita in tutta Italia AGGIORNAMENTI

Il sisma di magnitudo 6.0 a 10 km di profondità alle 23.07

Alle 23.07 una forte scossa di terremoto (di magnitudo 6.0) a 10 km di profondità, con epicentro in Bosnia Erzegovina, è stata distintamente avvertita in mezza Italia. Da nord a sud tante le segnalazioni: in Puglia, in Umbria, nelle Marche, nel Lazio, in Campania, in Abruzzo, in Molise, in Emilia Romagna, in Veneto, in Toscana.

L’epicentro nel sud della Bosnia, tra la città bosniaca di Ljubinje e la nota meta turistica croata di Dubrovnik, sull’Adriatico. Non si hanno ancora notizie su eventuali danni provocati nella zona dei Balcani colpita dal sisma. Una zona montana, non densamente abitata, anche se a non molti chilometri di distanza da Mostar.