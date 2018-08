Forte pioggia e vento a Spoleto, sottopassi allagati e strade chiuse | Foto

Sottopassi allagati, rami ed alberi caduti e qualche piccolo smottamento: è il bilancio del forte maltempo che nel pomeriggio di oggi si è abbattuto anche su Spoleto provocando vari disagi. La situazione peggiore causata dalla forte pioggia e dal vento è quella che si è registrata nella zona di San Giacomo, sul sottopasso ferroviario che collega Madonna di Lugo alla vecchia Flaminia ed a Fabbreria. Qui, infatti, si è verificato un piccolo smottamento con la terra franata verso la strada ed il sottopassaggio, che è stato chiuso al traffico. Già qualche anno fa si era verificata una situazione analoga, con un fiume di fango che aveva invaso la strada.

Disagi anche a Cortaccione, dove alcuni grossi rami sono caduti sulla sede stradale, impedendo il passaggio dei veicoli. La pioggia ha provocato invece l’allagamento di alcune strade nella zona di San Sabino, così come in via Piazza d’Armi, nei pressi dell’incrocio con via Visso. In via Righi un tombino è saltato provocando anche una perdita d’acqua. Infine disagi sono stati registrati anche sulla Tuderte nella zona di Maiano, sempre per rami caduti.

(Foto dalla pagina Facebook Spoleto. Segnalazioni, sfoghi, consigli, proposte, idee)

Stampa