Forte esplosione nella notte, fanno saltare in aria bancomat | Ladri via con il bottino - Tuttoggi.info

Notte “movimentata” quella appena trascorsa, a Gualdo Tadino, dove intorno alle 3.30 di martedì 10 dicembre è stato fatto esplodere il bancomat dei Monte dei Paschi di Siena al Centro commerciale “Porta Nova”.

I malviventi – che hanno pure oscurato le telecamere di videosorveglianza con della vernice spray (nella foto sotto) – potrebbero aver inserito un gas specifico nella fessura dove solitamente si inserisce la carta – provocando così l’innesco per far saltare in aria lo sportello automatico.

Dopo aver sventrato l’Atm i ladri, senza bisogno di entrare nel centro commerciale, hanno prelevato tutta la cassa con i contanti – a quanto pare pure riempita nei giorni scorsi – dandosi poi alla fuga. Sul posto, nella notte, sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco.

Sono in corso accertamenti per risalire ai presunti responsabili, anche con il vaglio di altre telecamere di videosorveglianza negli immediati pressi del Porta Nova. Non sono ancora quantificabili né i danni alla filiale né il bottino portato via dai malviventi.