“Formella” di Vescia, Lucangeli: “Serve manutenzione”

La consigliera comunale annuncia interrogazione al sindaco

In arrivo interrogazione della consigliera comunale Caterina Lucangeli (Gruppo misto) sulla situazione del canale sottostante al Menotre, nella frazione di Vescia. “L’alveo della cosiddetta “formella” in particolare di un canale sotterraneo del fiume Menotre che attraversa gran parte della frazione, non viene ripulito ormai da anni, tanto è vero che si è creato uno spessore di fango, detriti ed arbusti, tale da aumentare significativamente di un metro e mezzo il livello normale del corso d’acqua“.

L’apprensione degli abitanti

“Questo stato di cose – spiega Lucangeli – ha impregnato le fondazioni delle abitazioni soprastanti il canale ed i danni agli edifici sono evidenti: cantine allagate con immissioni d’acqua continue tali da aver fatto crollare parte dei muri delle stesse ed abitazioni al piano terra con pareti visibilmente umide che costringono chi vi abita a vivere in condizioni insalubri. Gli stessi abitanti sono alquanto preoccupati anche a causa di un intervento che ha interrotto in alcuni punti il corso dell’acqua, aumentandone così lo stato di pericolosità nel momento in cui dovesse piovere copiosamente“.