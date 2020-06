Attiva la fontanella dell'acqua ad Acquatino di Spello

Attiva la nuova fontanella d’acqua potabile nella frazione di Acquatino di Spello nell’area in cui via Ponte Ruito si incrocia con via Crocefisso. La fontana, i cui lavori di installazione si erano conclusi durante l’emergenza Covid-19 dal personale dell’Ufficio tecnico manutentivo del Comune in collaborazione con la Vus, è ora entrata in funzione e permette di soddisfare le esigenze dei nuclei familiari della zona che attualmente non è raggiunta dalla rete dell’acquedotto comunale.

Fontanella Acquatino: un traguardo

“In attesa dell’estensione dell’acquedotto il cui progetto è già previsto nel piano d’ambito – commenta l’assessore ai lavori pubblici Enzo Napoleoni – il Comune di Spello ha ritenuto essenziale installare questa fontanella che consente agli abitanti della zona l’approvvigionamento di acqua potabile ad uso esclusivamente domestico”.