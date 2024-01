Fonderie di Assisi, domani un'audizione in Regione | Polemico il Comitato sul mancato invito - Tuttoggi.info

Si terrà domani mattina (mercoledì 10 gennaio, ndr) in Commissione Regionale un’audizione delle Fonderie F.A. al fine di trattare la continuità della produzione e il mantenimento a Santa Maria degli Angeli dell’industria insalubre.

A renderlo noto il comitato di residenti di via Protomartiri Francescani che – pur non invitato; ma dalla Lega Umbria arriva una precisazione – ha deciso di far sentire la sua voce. “Come è solita agire questa Giunta Regionale, il Comitato, rappresentante dell’interesse collettivo alla salute e alla salvaguardia dell’ambiente locale, non è stato inviato: si sa, gli stakeholders non sono ben accetti, anzi tutt’altro, ma quando si trattano questioni così vitali, il buon amministratore, se non ha nulla da nascondere, dovrebbe accettare il contraddittorio tra le parti, anziché trincerarsi dietro la solita demagogia politica/impresa e voti/profitto. Eppure – ricorda il comitato – la Regione aveva deliberato di rendersi parte diligente per delocalizzare l’opificio dal centro abitato di Santa Maria degli Angeli, a due passi dalla Basilica Pontificia, tanto da fare stupore al turista che fa ingresso in territorio assisano. Questo ulteriore cambio di indirizzo politico, ci induce ancor più ad andare avanti nella nostra battaglia”. Il comitato sollecita tutti i residenti della zona “a sottoporsi alle indagini tissutali (esame del capello). La salute non è transabile e finché non otterremo la delocalizzazione del sito industriale, non ci fermeremo!”.

Ma il capogruppo della Lega Stefano Pastorelli precisa: “Sulla questione delle Fonderie Tacconi di Assisi, i cittadini e i comitati saranno ascoltati in Seconda Commissione regionale come da mia richiesta, in una seduta successiva a quella dove presenzieranno i vertici aziendali. Daremo a tutti il diritto di esprimere le proprie idee e presentare le proprie posizioni, come abbiamo sempre fatto da quattro anni a questa parte senza mai escludere nessuno dal dibattito. La presidenza della commissione ha inteso convocare in prima istanza i vertici dell’azienda delle Fonderie Tacconi e ascoltare la loro posizione in merito a una vicenda sulla quale abbiamo posto fin da subito la massima attenzione. Il presidente della Seconda Commissione, che ringrazio, ha accolto la mia richiesta di convocare in audizione in seconda battuta i cittadini e i comitati interessati che potranno illustrare liberamente le proprie istanze. Nessuno verrà escluso da un confronto fondamentale per il futuro di Santa Maria degli Angeli”, conclude Pastorelli.