Fondazione Uj, bilancio in attivo | Assemblea Moretti in quota Fondazione CariPg

Dopo i conti in rosso del 2019, conti ancora positivi nonostante la pandemia | Il presidente Laurenzi: stiamo lavorando bene

Dopo il pesante passivo del 2019, per il secondo anno consecutivo bilancio in attivo per la Fondazione Umbria Jazz, riunita oggi in Assemblea.

Un risultato eccellente, è stato sottolineato, anche in considerazione del contesto che hanno vissuto negli ultimi due anni molte realtà economico-culturali legate al mondo dello spettacolo. Un contesto in cui Umbria Jazz è riuscita comunque, tra mille difficoltà, ad organizzare 175 concerti live con 735 musicisti, per circa 23.000 spettatori complessivi.